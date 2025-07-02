Аудитория Windows сократилась на 400 млн ПК: тенеденция усилилась после пандемии

Опубликовано 02 июля 2025, 04:301 мин.
Аудитория Windows сократилась на 400 млн ПК: тенеденция усилилась после пандемииНо это не официальная информация
По статистике издания ZDNet, за последние 3 года исчезло 400 млн компьютеров на Windows 10 и Windows 11. Инсайдеры считают, что Microsoft скрывает эту статистику, говоря о более чем миллиарде активных устройств в месяц, и якобы 'то число выросло с 1,3 млрд в 2021 году.
Как отмечает источник, отказ от старых ПК и переход на смартфоны и планшеты привёл к потере значительной части пользовательской базы ПК. К тому же сейчас рынок ПК больше ориентирован на правительство и бизнес, особенно в крупных организациях.
Производители ПК, такие как Lenovo, HP и Dell, имеют огромные возможности, и потребительский рынок ПК интересует этих вендоров всё меньше. Уровень замены ПК до сих пор неизвестен, но общая численность компьютеров сократилась на несколько сотен миллионов. По подсчётам ZDNet, речь идёт о минусе в 400 млн ПК за последние три года.
Отчасти это коснулось и продажи Mac, выросшие в годы пандемии, но с тех пор упавшие примерно на 27%.