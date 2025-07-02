Аудитория Windows сократилась на 400 млн ПК: тенеденция усилилась после пандемии

Как отмечает источник, отказ от старых ПК и переход на смартфоны и планшеты привёл к потере значительной части пользовательской базы ПК. К тому же сейчас рынок ПК больше ориентирован на правительство и бизнес, особенно в крупных организациях.

Производители ПК, такие как Lenovo, HP и Dell, имеют огромные возможности, и потребительский рынок ПК интересует этих вендоров всё меньше. Уровень замены ПК до сих пор неизвестен, но общая численность компьютеров сократилась на несколько сотен миллионов. По подсчётам ZDNet, речь идёт о минусе в 400 млн ПК за последние три года.

Отчасти это коснулось и продажи Mac, выросшие в годы пандемии, но с тех пор упавшие примерно на 27%.