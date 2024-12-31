AORUS — новая видеокарта GIGABYTE. Возможно, даже, это RTX 5080 или 5090

Анонс ожидается через неделю, одновременно с официальным представлением серии RTX 50XX главой NVIDIA Дженсеном Хуаном.

На изображении, опубликованном в сети, показана видеокарта с системой жидкостного охлаждения AIO и RGB-подсветкой на радиаторе, что выделяет ее среди других моделей AORUS.

Примечательно, что у предыдущих видеокарт, таких как RTX 4090, подсветки на радиаторах не было, а в моделях RTX 4080 и 4070 она присутствовала.

На упаковке устройства видно надпись «TUFO», которую расшифровывают как «Team Up, Fight On», что может быть частью нового слогана или маркетинговой кампании.