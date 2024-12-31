AORUS — новая видеокарта GIGABYTE. Возможно, даже, это RTX 5080 или 5090

Опубликовано 31 декабря 2024, 07:011 мин.
AORUS — новая видеокарта GIGABYTE. Возможно, даже, это RTX 5080 или 5090CES 2025 обещает быть очень интересной
Компания GIGABYTE готовится представить новую видеокарту AORUS. Слухи указывают, что это может быть модель RTX 5080 или даже RTX 5090.
Анонс ожидается через неделю, одновременно с официальным представлением серии RTX 50XX главой NVIDIA Дженсеном Хуаном.
На изображении, опубликованном в сети, показана видеокарта с системой жидкостного охлаждения AIO и RGB-подсветкой на радиаторе, что выделяет ее среди других моделей AORUS.
Примечательно, что у предыдущих видеокарт, таких как RTX 4090, подсветки на радиаторах не было, а в моделях RTX 4080 и 4070 она присутствовала.
На упаковке устройства видно надпись «TUFO», которую расшифровывают как «Team Up, Fight On», что может быть частью нового слогана или маркетинговой кампании.