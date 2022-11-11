Австралийская полиция обвинила российских хакеров в кибератаке

Глава австралийской полиции Рис Кершо сказал, что не будет называть виновных в этой атаке, но отметил, что их личности уже установлены.

В результате кибератаки из базы данных Medibank были слиты 200 ГБ данных клиентов: имена и фамилии, адреса, даты рождения, номера медицинского страхования, номера страховых полисов, телефонные номера, коды диагнозов и медицинских процедур.

Это была вторая атака, совершённая одними и теми же хакерами. Ранее от неё пострадали клиенты австралийской телекоммуникационной компании Optus. Были украдены данные 9,8 млн клиентов, в том числе номера паспортов, водительских прав и медицинского страхования.

«По поводу этих людей мы будем вести переговоры с российскими правоохранительными органами», — заявил Кершо.