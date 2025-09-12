Автор tiny11 ужал Windows 11 с 20 ГБ до 2,8 ГБ лишь с помощью скрипта

Автор tiny11 ужал Windows 11 с 20 ГБ до 2,8 ГБ лишь с помощью скриптаИнтересный эксперимент
Если стандартная установка системы занимает около 20 ГБ, то с nano11 этот объём удаётся сократить почти в семь раз — до 2,8 ГБ.
Секрет в том, что скрипт вырезает всё лишнее: драйверы, обои, компоненты для разных языков, Windows Hello и даже систему обновлений. За счёт этого создаётся минималистичный ISO-образ Windows 11 весом чуть больше 2 ГБ, а установка проходит заметно быстрее.
Конечно, такие жертвы делают nano11 непригодным для повседневного использования. Отсутствие Windows Update означает, что система не сможет получать патчи безопасности и драйверы.
Поэтому проект рассматривается скорее как эксперимент, демонстрирующий, насколько можно «ужать» Windows 11, сохранив её базовые функции.
Nano11 работает с любым изданием Windows 11 и использует официальные инструменты Microsoft для модификации образов. Скачать скрипт можно на GitHub.