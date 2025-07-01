AXGaming показала абсолютно черную RTX 5050 — первая Blackwell-модель в таком дизайне

Ранее бренд выпускал лишь белые версии карт (X3W, X3W MAX, X2W) для азиатского рынка. Новинка получила два вентилятора и характерный фирменный рисунок на кожухе, как и у других моделей AXGaming.

RTX 5050 X2B не разогнана, работает на эталонной частоте 2572 МГц и имеет TDP 130 Вт. Для её питания требуется блок мощностью не менее 450 Вт и один 8-контактный разъём. Несмотря на отсутствие заводского разгона, карту можно легко «разогнать» вручную с помощью стандартного софта NVIDIA.