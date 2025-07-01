AXGaming показала абсолютно черную RTX 5050 — первая Blackwell-модель в таком дизайне

AXGaming показала абсолютно черную RTX 5050 — первая Blackwell-модель в таком дизайнеВыглядит очень стильно
Ранее бренд выпускал лишь белые версии карт (X3W, X3W MAX, X2W) для азиатского рынка. Новинка получила два вентилятора и характерный фирменный рисунок на кожухе, как и у других моделей AXGaming.
RTX 5050 X2B не разогнана, работает на эталонной частоте 2572 МГц и имеет TDP 130 Вт. Для её питания требуется блок мощностью не менее 450 Вт и один 8-контактный разъём. Несмотря на отсутствие заводского разгона, карту можно легко «разогнать» вручную с помощью стандартного софта NVIDIA.
Интересно, что на фоне белой RTX 5060 X2W новинка смотрится как зеркальное отражение — дизайн полностью идентичен, за исключением цветовой схемы.
Старт продаж RTX 5050 ожидается в июле, и X2B, вероятно, станет одной из немногих моделей с рекомендованной ценой (MSRP) на базе архитектуры Blackwell.