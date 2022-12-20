Базовая модель первого «домашнего» квантового компьютера оценена в полмиллиона рублей

Базовая модель линейки — Gemini Mini. Её стоимость составляет 8700 долларов или 590 000 рублей. В целом, на фоне старших модификаций и решений от конкурентов, это не так уж и дорого. Устройство может похвастаться портативным корпусом и мощностью в два кубита.

Версия Gemini стоит уже 40 000 долларов или около 2,7 млн рублей, в то время как за топовый Triangulum просят 58 000 долларов, что равняется примерно 3,9 млн рублей. При этом последний может похвастаться мощностью в три кубита.

Напомним, что в конце декабря 2021 года учёные из Российского квантового центра и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН представили прототип отечественного квантового компьютера на ионах.