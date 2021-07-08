Базовая версия Windows 11 не установится без подключения к интернету

IT-корпорация всячески вынуждала пользователя либо завести, либо войти в свой Microsoft-аккаунт. И единственным способом избежать этой участи было насильное отключение интернета перед установкой системы.

Теперь же, если верить How To Geek, такой трюк больше не сработает. Без входа в онлайн-аккаунт, пользователи не смогут установить новенькую Windows 11. И отключение интернета в данном случае не поможет.

Разумеется, со временем энтузиасты смогут найти способ обойти это ограничение. Но сам факт такого шага со стороны Microsoft говорит явно о многом.