Базовая версия Windows 11 не установится без подключения к интернету

Компьютеры
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Базовая версия Windows 11 не установится без подключения к интернетуДержите это в уме, обновляясь до новой версии Windows
Microsoft последние годы старается всячески привязать пользователей к своим онлайн аккаунтам и сервисам. Одним из шагов в этом направлении была сложность с установкой Windows 10 Home при желании оставить «локальную учётную запись».
IT-корпорация всячески вынуждала пользователя либо завести, либо войти в свой Microsoft-аккаунт. И единственным способом избежать этой участи было насильное отключение интернета перед установкой системы.
Теперь же, если верить How To Geek, такой трюк больше не сработает. Без входа в онлайн-аккаунт, пользователи не смогут установить новенькую Windows 11. И отключение интернета в данном случае не поможет.
Разумеется, со временем энтузиасты смогут найти способ обойти это ограничение. Но сам факт такого шага со стороны Microsoft говорит явно о многом.