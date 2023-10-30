Бедняга WinRAR: Windows 11 научилась открывать все архивы без сторонних программ

Поддержка была добавлена в рамках необязательного обновления KB5031455, выпущенного в этом месяце. Теперь в список поддерживаемых типов архивов в Windows 11 добавлены .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst и .txz. Однако поддержка файлов, защищённых паролем, пока отсутствует.

Свежее обновление было реализовано с помощью открытого проекта libarchive, что означает, что в будущем мы, вероятно, увидим поддержку и других форматов, таких как LZH, LZH и XAR.

Поскольку KB5031455 является необязательным обновлением, пользователи Windows должны установить его вручную через приложение «Параметры», перейдя в раздел «Обновление и безопасность» и нажав «Проверить наличие обновлений».

Затем пользователей попросят установить апдейт, нажав на ссылку «Загрузить и установить».

Новая функциональность также будет распространена на всех пользователей Windows 11 через кумулятивные обновления, запланированные к выпуску во время Patch Tuesday в ноябре.