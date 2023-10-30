Бедняга WinRAR: Windows 11 научилась открывать все архивы без сторонних программ

Бедняга WinRAR: Windows 11 научилась открывать все архивы без сторонних программОсталось добавить поддержку совсем малого числа форматов
Windows 11 научился открывать почти все популярные форматы архивов без сторонних программ. Microsoft объявила, что Windows 11 версии 22H2 теперь поддерживает почти дюжину дополнительных форматов архивов, включая RAR, 7-Zip, Tar и GZ.
Поддержка была добавлена в рамках необязательного обновления KB5031455, выпущенного в этом месяце. Теперь в список поддерживаемых типов архивов в Windows 11 добавлены .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst и .txz. Однако поддержка файлов, защищённых паролем, пока отсутствует.
Свежее обновление было реализовано с помощью открытого проекта libarchive, что означает, что в будущем мы, вероятно, увидим поддержку и других форматов, таких как LZH, LZH и XAR.
Поскольку KB5031455 является необязательным обновлением, пользователи Windows должны установить его вручную через приложение «Параметры», перейдя в раздел «Обновление и безопасность» и нажав «Проверить наличие обновлений».
Затем пользователей попросят установить апдейт, нажав на ссылку «Загрузить и установить».
Новая функциональность также будет распространена на всех пользователей Windows 11 через кумулятивные обновления, запланированные к выпуску во время Patch Tuesday в ноябре.