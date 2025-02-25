Бенчмарк Blender: новенькая NVIDIA RTX 5070 по мощности сопоставима с RTX 4070 Ti

Опубликовано 25 февраля 2025, 07:011 мин.
Бенчмарк Blender: новенькая NVIDIA RTX 5070 по мощности сопоставима с RTX 4070 TiКак неожиданно и приятно...
Blender Benchmark показал, что производительность новой видеокарты NVIDIA RTX 5070 близка к уровню RTX 4070 Ti.
В тесте от Blender (версия 4.3.0, OptiX) карта набрала 6164 балла. Это выше результата RTX 4070 (5112 баллов), но меньше, чем у RTX 4070 Ti (7542 балла). При этом RTX 5070 также опередила RTX 4070 Super, которая набрала 6063 балла.
Напомним, что RTX 5070 оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, 192-битной шиной и TDP в 250 Вт.
В сравнении с RTX 5070 Ti, карта имеет меньше шейдерных блоков, но компенсирует это более высокой частотой. В результате в реальных задачах разница в мощности между ними оказывается меньше, чем ожидалось.
Изначально NVIDIA планировала выпустить RTX 5070 в феврале, но её запуск перенесли на 5 марта. Карта будет представлена только в варианте Founders Edition и станет доступна в продаже по рекомендованной цене €649.