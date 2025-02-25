Бенчмарк Blender: новенькая NVIDIA RTX 5070 по мощности сопоставима с RTX 4070 Ti

В тесте от Blender (версия 4.3.0, OptiX) карта набрала 6164 балла. Это выше результата RTX 4070 (5112 баллов), но меньше, чем у RTX 4070 Ti (7542 балла). При этом RTX 5070 также опередила RTX 4070 Super, которая набрала 6063 балла.

Напомним, что RTX 5070 оснащена 12 ГБ видеопамяти GDDR7, 192-битной шиной и TDP в 250 Вт.