Бенчмарк Geekbench раскрыл характеристики процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D

Оба чипа были протестированы на материнской плате Gigabyte X670 AORUS Elite AX в паре с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800.

Ryzen 9 9950X3D, оснащенный 16 ядрами, набрал 3363 балла в одноядерном тесте и 20465 в многоядерном. 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D показал результаты 3274 и 19227 баллов соответственно.

В сравнении с предшественниками, разница составила около -15% в одноядерном и -4% в многоядерном тестах для 9950X3D по сравнению с 7950X3D, а также -14.5% и -9.3% для 9900X3D против 7900X3D.

Официального подтверждения дат выхода процессоров пока нет, но ожидается, что они появятся в продаже вместе с новой линейкой видеокарт RDNA4.