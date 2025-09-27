Компьютеры
Бенчмарк PassMark назвал чип Apple A19 лучшим процессором по быстродействию на ядро в мире

Хотя с некоторыми ЦП разница мизерная
Портал tom’s HardWare со ссылкой на базу данных бенчмарка PassMark рассказал, что новый мобильный процессор Apple A19 возглавил тесты. Тестировщики признали этот чип «самым быстрым одноядерным процессором в мире».
© Apple

Apple A19 продемонстрировал выдающиеся результаты в синтетических тестах PassMark. В одноядерном тестировании он набрал 5149 баллов, что позволило ему занять первое место среди всех ЦП. Этот показатель оказался на 7% выше, чем у 24-ядерного Intel Core i9-14900KS (4825 баллов) и на 9% выше, чем у 16-ядерного AMD Ryzen 9 950X3D (4738 баллов).

Примечательно, что A19 опережает другой чип Apple, M3 Ultra, всего на 9 баллов, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции между «внутренними» моделями вендора. Также всего 1% — разница между A19 и Core Ultra 285K (5195 баллов).

Кроме того, были отмечены результаты Apple A19 Pro, который в одноядерном тестировании набрал 5088 баллов. Однако увеличение количества физических ядер в этой модели может потребовать более эффективного охлаждения, что потенциально может повлиять на производительность в сравнении с младшими Apple A19.