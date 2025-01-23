Бенчмарки 3DMark раскрыли, насколько новенькая RTX 5090 мощнее RTX 4090

Опубликовано 23 января 2025, 07:161 мин.
Бенчмарки 3DMark раскрыли, насколько новенькая RTX 5090 мощнее RTX 4090Разрыв колоссальный
На основе данных, представленных в бенчмарках 3DMark, новейшая видеокарта NVIDIA RTX 5090 показывает значительное превосходство по производительности над RTX 4090.
В среднем, прирост составляет около 20% в игровых сценариях, хотя в синтетических тестах разрыв ещё больше.
Основные результаты:
- В тесте Fire Strike (1080p) RTX 5090 набрала 101 767 очков, опередив RTX 4090 на 39%.
- В Time Spy (1440p) прирост производительности составил 33%, с RTX 5090, набравшей 48 732 очка.
- Самый заметный прирост в Port Royal (1440p) — RTX 5090 с результатом 36 673 очка превосходит RTX 4090 на 40%.
Эти результаты подтверждают, что RTX 5090 обеспечивает не только больше мощности, но и становится более универсальной для высоких разрешений и трассировки лучей.
Однако, для большинства пользователей прирост в реальных играх может быть менее выраженным. Официальные обзоры раскроют ещё больше деталей.