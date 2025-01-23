Бенчмарки 3DMark раскрыли, насколько новенькая RTX 5090 мощнее RTX 4090

В среднем, прирост составляет около 20% в игровых сценариях, хотя в синтетических тестах разрыв ещё больше.

Основные результаты:

В тесте Fire Strike (1080p) RTX 5090 набрала 101 767 очков, опередив RTX 4090 на 39%.

В Time Spy (1440p) прирост производительности составил 33%, с RTX 5090, набравшей 48 732 очка.

Самый заметный прирост в Port Royal (1440p) — RTX 5090 с результатом 36 673 очка превосходит RTX 4090 на 40%.

Эти результаты подтверждают, что RTX 5090 обеспечивает не только больше мощности, но и становится более универсальной для высоких разрешений и трассировки лучей.

Однако, для большинства пользователей прирост в реальных играх может быть менее выраженным. Официальные обзоры раскроют ещё больше деталей.