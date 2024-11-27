Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программно

Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программноПродукты предлагают улучшенное охлаждение
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Корпус XPG STARKER AIR BTF предназначен для создания эффективного воздушного потока. Он поддерживает установку до 12 вентиляторов и радиаторов размером до 360 мм, что позволяет охлаждать компоненты даже в самых требовательных игровых условиях. Также корпус имеет место для видеокарт длиной до 390 мм.
Он поддерживает материнские платы M-ATX и ATX и оснащён системой кабель-менеджмента для улучшенного внешнего вида. Среди удобств — магнитная передняя панель, которая легко снимается для обслуживания фильтра, и съемные боковые панели для удобной установки. Корпус доступен в чёрном и белом цветах.
Комплект вентиляторов XPG HURRICANE MAG включает 4 вентилятора с возможностью смены направления вращения с обычного на обратное. Это можно сделать при помощи простой кнопки на кабеле контроллера. Такая особенность позволяет гибко настраивать воздушный поток в зависимости от нужд системы.
Также вентиляторами можно синхронизировать до шести штук одновременно благодаря магнитной конструкции, что устраняет путаницу с проводами. Вентиляторы доступны в чёрном и белом цветах и могут стать хорошим дополнением к любому игровому ПК, обеспечивая нужное охлаждение.