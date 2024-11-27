Компьютеры
Опубликовано 27 ноября 2024, 20:10
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Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программно

Продукты предлагают улучшенное охлаждение
Компания XPG представила два новых продукта, предназначенных для улучшения охлаждения и производительности в игровых ПК. Это корпус XPG STARKER AIR BTF и комплект вентиляторов XPG HURRICANE MAG, которые ориентированы на геймеров и тех, кто активно использует ПК для интенсивных задач.
Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программно

© XPG

Корпус XPG STARKER AIR BTF предназначен для создания эффективного воздушного потока. Он поддерживает установку до 12 вентиляторов и радиаторов размером до 360 мм, что позволяет охлаждать компоненты даже в самых требовательных игровых условиях. Также корпус имеет место для видеокарт длиной до 390 мм.

Он поддерживает материнские платы M-ATX и ATX и оснащён системой кабель-менеджмента для улучшенного внешнего вида. Среди удобств — магнитная передняя панель, которая легко снимается для обслуживания фильтра, и съемные боковые панели для удобной установки. Корпус доступен в чёрном и белом цветах.

Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программно

© XPG

Комплект вентиляторов XPG HURRICANE MAG включает 4 вентилятора с возможностью смены направления вращения с обычного на обратное. Это можно сделать при помощи простой кнопки на кабеле контроллера. Такая особенность позволяет гибко настраивать воздушный поток в зависимости от нужд системы.

Также вентиляторами можно синхронизировать до шести штук одновременно благодаря магнитной конструкции, что устраняет путаницу с проводами. Вентиляторы доступны в чёрном и белом цветах и могут стать хорошим дополнением к любому игровому ПК, обеспечивая нужное охлаждение.

Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программно

© XPG

Источник:XPG
Автор:Булат Кармак
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