Без переустановки: новые вентиляторы XPG умеют переключаться со вдува на выдув программно

Корпус XPG STARKER AIR BTF предназначен для создания эффективного воздушного потока. Он поддерживает установку до 12 вентиляторов и радиаторов размером до 360 мм, что позволяет охлаждать компоненты даже в самых требовательных игровых условиях. Также корпус имеет место для видеокарт длиной до 390 мм.

Он поддерживает материнские платы M-ATX и ATX и оснащён системой кабель-менеджмента для улучшенного внешнего вида. Среди удобств — магнитная передняя панель, которая легко снимается для обслуживания фильтра, и съемные боковые панели для удобной установки. Корпус доступен в чёрном и белом цветах.