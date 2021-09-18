Bitcoin сравнился по вреду для экологии с выброшенными смартфонами

Оборудование для криптодобычи не нужно больше ни для чего

Специалисты из Нидерландов и США исследовали, как использование криптовалюты Bitcoin влияет на экологию. Выяснилось, что каждая транзакция биткоина генерирует 272 грамма электронных отходов, что по весу сравнимо с утилизацией двух айфонов.