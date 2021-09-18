Bitcoin сравнился по вреду для экологии с выброшенными смартфонами

Bitcoin сравнился по вреду для экологии с выброшенными смартфонамиОборудование для криптодобычи не нужно больше ни для чего
Как сообщила The Guardian со ссылкой на отчёт исследования, предоставленного Массачусетским технологическим институтом, Bitcoin – самая популярная криптовалюта. Его цена продолжает расти, поэтому для майнинга используются всё более производительные ASIC-устройства, которые больше не нужны ни для каких иных задач. И когда такие устройства морально устаревают, а происходит это максимум до двух лет, их выбрасывают за ненадобностью.
«Срок службы устройств для майнинга биткоинов по-прежнему составляет всего 1,29 года. В результате, по нашим оценкам, вся сеть биткоина в настоящее время генерирует 30,7 килотонн электронных отходов ежегодно. Это значение сопоставимо с объёмом электронных отходов мелкого информационно-телекоммуникационного оборудования в стране вроде Нидерландов», — сказано в отчёте исследования. Единственное «лекарство» от такого количества отходов – переход для криптодобычи на другое, более стабильное оборудование. Но альтернатив существующему пока нет.