BIWIN представила SSD размером с SIM-карту объемом до 2 ТБ

Изначально этот тип памяти использовали карманные консоли вроде GPD Win 5 и OneXPlayer Super X, но теперь компания продаёт носитель отдельно, называя его самым маленьким потребительским SSD на рынке.

CL100 подключается через PCIe 4.0 x2 с поддержкой NVMe 1.4 и весит всего ~1 грамм. Скорости заявлены впечатляющие: до 3700 МБ/с на чтение и до 3400 МБ/с на запись, что многократно превосходит microSD Express и при этом остаётся компактнее любого M.2 2230.