Biwin выпустит набор DDR5-памяти на 192 ГБ на фоне мирового дефицита RAM

Речь идет о комплекте Black Opal OC Lab Gold Edition, который состоит из четырех модулей по 48 ГБ и работает на частоте DDR5-6000 с таймингами CL28.

Производитель подчеркивает, что память оптимизирована под платформы AMD и прошла валидацию с материнскими платами Asus, Gigabyte и MSI.

Цена и сроки появления в продаже пока не раскрываются. А ведь именно стоимость остается главным вопросом на фоне резкого роста цен на оперативную память.