Блогер изучил первую сгоревшую RTX 5090 и раскрыл один очень серьезный недостаток даже в эталонной версии карты

В Германии был зафиксирован случай возгорания разъема питания новой видеокарты. Пострадавший передал карту, кабель и блок питания блогеру для анализа.

При осмотре под микроскопом обнаружились оплавленные разъемы и провода. Однако Der8auer отверг обвинения в адрес сторонних кабелей, отметив их надежность.

Чтобы выяснить причину, он провел тестирование на собственной RTX 5090 Founders Edition.