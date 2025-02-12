Блогер изучил первую сгоревшую RTX 5090 и раскрыл один очень серьезный недостаток даже в эталонной версии карты

Блогер изучил первую сгоревшую RTX 5090 и раскрыл один очень серьезный недостаток даже в эталонной версии картыNVIDIA снова переиграла саму себя
В Германии был зафиксирован случай возгорания разъема питания новой видеокарты. Пострадавший передал карту, кабель и блок питания блогеру для анализа.
При осмотре под микроскопом обнаружились оплавленные разъемы и провода. Однако Der8auer отверг обвинения в адрес сторонних кабелей, отметив их надежность.
Чтобы выяснить причину, он провел тестирование на собственной RTX 5090 Founders Edition.
Во время стресс-теста Furmark тепловизор показал, что мощность распределяется крайне неравномерно: один провод передавал свыше 260 Вт, а другие – менее 30 Вт. Разъем на БП нагрелся до 150 °C, а порт видеокарты – до 90 °C всего за 20 минут.
По мнению Der8auer, такая особенность может вызвать перегрев и плавление разъемов при длительной нагрузке, что ставит под сомнение безопасность конструкции даже в эталонной версии NVIDIA.