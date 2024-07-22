Блогер нашел причину перегрева у большинства видеокарт NVIDIA RTX 40XX

В ходе анализа энтузиаст выяснил, что многие производители видеокарт используют дешёвую термопасту. Она работает хорошо, но лишь в первые месяцы.

Для своего теста Валлоссек приобрёл видеокарту Manli GeForce RTX 4080 16 ГБ Gallardo и протестировал её на специальном стенде.

Он установил, что термопаста имеет высокую теплопроводность при правильном нанесении, но её эффективность значительно снижается при увеличении толщины слоя.

Более того, паста быстро высыхает за несколько месяцев, что ухудшает теплопроводность. Проблема заключается в использовании крупных частиц оксида алюминия в ее составе.

Но что еще хуже, многие производители видеокарт, вероятно, используют аналогичную термопасту. И это приводит к аналогичным проблемам. Хотя замена термопасты может улучшить охлаждение, самостоятельный демонтаж кулера зачастую аннулирует гарантию на устройство.