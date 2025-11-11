Блогер отмыл видеокарту, 10 лет лежавшую в комнате курильщика — и она заработала

Снаружи устройство выглядело неплохо, но внутри всё оказалось покрыто толстым слоем пыли, смол и никотина. Разобрав видеокарту, энтузиаст обнаружил, что радиатор был полностью забит, корпус вентилятора и даже винты и провода покрылись коричневым налётом.

Для очистки он использовал обезжириватель, изопропиловый спирт и зубную щётку. После этого детали тщательно просушил феном, смазал подшипник вентилятора и заменил термоинтерфейс.