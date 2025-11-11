Блогер отмыл видеокарту, 10 лет лежавшую в комнате курильщика — и она заработала

Опубликовано 11 ноября 2025, 07:431 мин.
Блогер отмыл видеокарту, 10 лет лежавшую в комнате курильщика — и она заработалаНа старте это было грустное зрелище
Ютубер Madness727 восстановил старую видеокарту Asus ROG Matrix GeForce 9800GT, которая около 10 лет пролежала в комнате заядлого курильщика.
Снаружи устройство выглядело неплохо, но внутри всё оказалось покрыто толстым слоем пыли, смол и никотина. Разобрав видеокарту, энтузиаст обнаружил, что радиатор был полностью забит, корпус вентилятора и даже винты и провода покрылись коричневым налётом.
Для очистки он использовал обезжириватель, изопропиловый спирт и зубную щётку. После этого детали тщательно просушил феном, смазал подшипник вентилятора и заменил термоинтерфейс.
После сборки видеокарта заработала как новая — выдала изображение и даже смогла запустить Crysis с фреймрейтом около 16 fps.
Madness727 отметил, что теперь устройство, вероятно, отправится в коллекцию, и посоветовал пользователям не курить рядом с компьютером и хотя бы изредка чистить свои видеокарты.