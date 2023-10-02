Блогер протестировал самый опасный кулер в мире — внутри него легковоспламеняющийся металл

Данная модель, которую Хартунг назвал «возможно, самым опасным процессорным кулером в мире», содержит в своих тепловых трубках жидкий металл.

И это не простой сплав, а комбинация двух щелочных металлов — натрия и калия, которые могут воспламеняться при контакте с воздухом или водой.

На первый взгляд, Danamics LMX выглядит как стандартная воздушная система охлаждения. Однако его главное отличие — использование жидкого металла в качестве теплоносителя.

Этот сплав обладает высокой теплопроводностью, что в теории должно улучшить эффективность охлаждения.

Тем не менее, в реальных тестах кулер Danamics LMX проявил себя не так убедительно. В сравнении с обычным воздушным кулером Noctua, LMX оказался менее эффективным на 5-6 градусов.

Хартунг также отметил, что, несмотря на свою уникальность, кулер представляет определённую опасность из-за своего содержимого.