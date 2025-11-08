Блогер разработал мышку под свою руку: использовал пластилин и 3D-принтер

Речь также идёт о «демократизации производственных процессов». Раньше, чтобы сделать подобное устройство, нужны были «промышленное оборудование, профессиональные 3D-сканеры и внушительный бюджет», а сейчас понадобились только iPhone, небольшой 3D-принтер, причём самый бюджетный, и немного пластичной формы.

Миссия Play Context заявил, что возможна даже миссия «эгоистичного дизайна», когда гаджеты будут по-настоящему персонализированными и удовлетворять уникальные потребности и ожидания каждого пользователя. Однако массовое производство таких, в частности мышей, является сложной задачей из-за большого разнообразия размеров рук и способов использования.

Блогер рассказал, что у него небольшая компания, также занимается разработкой специализированных мышей для людей с особыми потребностями, в том числе страдающих болезнью Паркинсона или другими физическими ограничениями.