Опубликовано 08 ноября 2025, 14:15
Блогер разработал мышку под свою руку: использовал пластилин и 3D-принтер

Процесс оказался простым и доступным
Дизайнерский журнал Yanko Design рассказал о весьма необычном аксессуаре для ПК, который придумал и с нуля разработал блогер Play Context, считающий, что эстетика — штука относительная, а один из главных критериев качества компьютерной мышки — субъективное удобство — персонализированная эргономичность. В итоге он разработал «самую удобную мышь в мире», которая несмотря на свой непривлекательный внешний вид, отличается нужной конкретному человеку функциональностью. Мышка называется Play Conveyor.
Процесс проектирования включал создание прототипов с использованием технологии 3D-печати на основе точных антропометрических данных конкретного пользователя. Для этого использовался пластилин, из которого была слеплена модель кисти: пластилином было заполнено всё пространство, кола блогер положил на платину массу руку. «По сути, он превратил мышь в зеркальное отражение своей руки, создав нечто, что в буквальном смысле сидело как влитое», — отмечает Yanko Design.

Речь также идёт о «демократизации производственных процессов». Раньше, чтобы сделать подобное устройство, нужны были «промышленное оборудование, профессиональные 3D-сканеры и внушительный бюджет», а сейчас понадобились только iPhone, небольшой 3D-принтер, причём самый бюджетный, и немного пластичной формы.

Миссия Play Context заявил, что возможна даже миссия «эгоистичного дизайна», когда гаджеты будут по-настоящему персонализированными и удовлетворять уникальные потребности и ожидания каждого пользователя. Однако массовое производство таких, в частности мышей, является сложной задачей из-за большого разнообразия размеров рук и способов использования.

Блогер рассказал, что у него небольшая компания, также занимается разработкой специализированных мышей для людей с особыми потребностями, в том числе страдающих болезнью Паркинсона или другими физическими ограничениями.