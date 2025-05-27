Блогер встроил игровой ПК в компьютерное кресло — внутри Ryzen 9800X3D и RTX 4060

Опубликовано 27 мая 2025, 08:591 мин.
Блогер встроил игровой ПК в компьютерное кресло — внутри Ryzen 9800X3D и RTX 4060Подключается это дело к VR-шлему
YouTube-блогер Basically Homeless снова удивил: после ПК с бензиновым V8 он собрал полноценный игровой компьютер прямо в геймерское кресло.
Цель — сохранить обычный внешний вид и функциональность мебели, но при этом встроить систему с производительностью, достаточной для современных игр.
В основе сборки — материнская плата ASRock B650I Lightning WiFi (Mini-ITX), мощный процессор Ryzen 9800X3D, низкопрофильный кулер и 64 ГБ ОЗУ.
За графику отвечает компактная RTX 4060 OC Low Profile от GIGABYTE, установленная сбоку через райзер. Питание обеспечивает SilverStone FX600 Platinum формата Flex ATX.
Все компоненты спрятаны под сиденьем, закреплены эпоксидной смолой и закрыты самодельным корпусом, напечатанным на 3D-принтере. Чтобы избежать торчащих проводов, блогер подключил ПК не к монитору, а к VR-шлему — минимализм и погружение в одном флаконе.