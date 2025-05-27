Блогер встроил игровой ПК в компьютерное кресло — внутри Ryzen 9800X3D и RTX 4060

За графику отвечает компактная RTX 4060 OC Low Profile от GIGABYTE, установленная сбоку через райзер. Питание обеспечивает SilverStone FX600 Platinum формата Flex ATX.

Все компоненты спрятаны под сиденьем, закреплены эпоксидной смолой и закрыты самодельным корпусом, напечатанным на 3D-принтере. Чтобы избежать торчащих проводов, блогер подключил ПК не к монитору, а к VR-шлему — минимализм и погружение в одном флаконе.