Компьютеры
Опубликовано 27 мая 2025, 08:59
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Блогер встроил игровой ПК в компьютерное кресло — внутри Ryzen 9800X3D и RTX 4060

Подключается это дело к VR-шлему
YouTube-блогер Basically Homeless снова удивил: после ПК с бензиновым V8 он собрал полноценный игровой компьютер прямо в геймерское кресло.
Блогер встроил игровой ПК в компьютерное кресло — внутри Ryzen 9800X3D и RTX 4060
© YouTube

Цель — сохранить обычный внешний вид и функциональность мебели, но при этом встроить систему с производительностью, достаточной для современных игр.

В основе сборки — материнская плата ASRock B650I Lightning WiFi (Mini-ITX), мощный процессор Ryzen 9800X3D, низкопрофильный кулер и 64 ГБ ОЗУ.

Блогер встроил игровой ПК в компьютерное кресло — внутри Ryzen 9800X3D и RTX 4060
© YouTube

За графику отвечает компактная RTX 4060 OC Low Profile от GIGABYTE, установленная сбоку через райзер. Питание обеспечивает SilverStone FX600 Platinum формата Flex ATX.

Все компоненты спрятаны под сиденьем, закреплены эпоксидной смолой и закрыты самодельным корпусом, напечатанным на 3D-принтере. Чтобы избежать торчащих проводов, блогер подключил ПК не к монитору, а к VR-шлему — минимализм и погружение в одном флаконе.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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