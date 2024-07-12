Блогеры и журналисты уже начали тестировать процессоры AMD Ryzen 9000

Опубликовано 12 июля 2024, 07:18
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Блогеры и журналисты уже начали тестировать процессоры AMD Ryzen 9000Ждем новых подробностей со дня на день
До релиза процессоров линейки Ryzen 9000 осталось около трех недель. AMD уже начала рассылку ревью-сэмплов новых чипов популярным блогерам и тематическим хардверным сайтам.
Некоторые из них уже начали делиться с аудиторией фотографиями новых CPU, присланных на обзор.
Первым такое изображение опубликовал автор YouTube-канала Bitwit, показав флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X.
Вскоре инсайдер с ником 9550pro выложил фотографию трех процессоров из новой линейки, присланных в редакцию одного неназванного СМИ.
Это означает, что блогеры и журналисты уже получили доступ к новым чипам и активно проверяют их возможности в бенчмарках, играх и рабочих приложениях.
Из этого следует, что в ближайшие дни можно ожидать еще больше утечек с результатами тестирования новых CPU, что поможет нам лучше представлять производительность и возможности линейки Ryzen 9000.