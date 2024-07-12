Блогеры и журналисты уже начали тестировать процессоры AMD Ryzen 9000

Некоторые из них уже начали делиться с аудиторией фотографиями новых CPU, присланных на обзор.

Первым такое изображение опубликовал автор YouTube-канала Bitwit, показав флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X.

Вскоре инсайдер с ником 9550pro выложил фотографию трех процессоров из новой линейки, присланных в редакцию одного неназванного СМИ.

Это означает, что блогеры и журналисты уже получили доступ к новым чипам и активно проверяют их возможности в бенчмарках, играх и рабочих приложениях.

Из этого следует, что в ближайшие дни можно ожидать еще больше утечек с результатами тестирования новых CPU, что поможет нам лучше представлять производительность и возможности линейки Ryzen 9000.