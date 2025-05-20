Компьютеры
Опубликовано 20 мая 2025, 15:50
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Блогеры показали необычную видеокарту Intel ARC Pro B60 с двумя GPU на одной плате и с 48 ГБ памяти

В играх такой не заработает, конечно
Блогеры с YouTube-канала Gamers Nexus показали вживую необычную видеокарту Intel ARC Pro B60 от MAXSUN — профессиональный ускоритель с двумя GPU на одной плате и внушительным объемом видеопамяти в 48 ГБ.
Блогеры показали необычную видеокарту Intel ARC Pro B60 с двумя GPU на одной плате и с 48 ГБ памяти
© YouTube

Это решение ориентировано на задачи, связанные с искусственным интеллектом и вычислениями, а не на игры. Каждый GPU снабжен собственной подсистемой питания и 12 чипами видеопамяти по 2 ГБ — шесть с каждой стороны.

Питается видеокарта через разъем 12VHPWR, а суммарное энергопотребление достигает 400 Вт. Система охлаждения построена на массивных медных испарительных камерах, алюминиевых ребрах и одном вентиляторе турбинного типа, прогоняющем воздух сквозь радиатор.

Блогеры показали необычную видеокарту Intel ARC Pro B60 с двумя GPU на одной плате и с 48 ГБ памяти
© YouTube

Один из главных вопросов — это архитектура: по словам Стива Бурке, видеокарта выглядит как два отдельных ускорителя, объединенных на одной плате, а не как монолитный чип.

Производительность в играх оценить невозможно из-за отсутствия геймерских драйверов — это инструмент исключительно для рабочих задач.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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