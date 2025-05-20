Блогеры показали необычную видеокарту Intel ARC Pro B60 с двумя GPU на одной плате и с 48 ГБ памяти

Это решение ориентировано на задачи, связанные с искусственным интеллектом и вычислениями, а не на игры. Каждый GPU снабжен собственной подсистемой питания и 12 чипами видеопамяти по 2 ГБ — шесть с каждой стороны.

Питается видеокарта через разъем 12VHPWR, а суммарное энергопотребление достигает 400 Вт. Система охлаждения построена на массивных медных испарительных камерах, алюминиевых ребрах и одном вентиляторе турбинного типа, прогоняющем воздух сквозь радиатор.