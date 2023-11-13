Блок питания на 1100 Вт и без вентилятора поступит в продажу в ближайшее время

Этот продукт обещает стать настоящим прорывом в индустрии, учитывая, что наиболее мощный доступный на рынке пассивный PSU на сегодняшний день — это модель на 700 Вт от SilverStone, стоимостью около $310.

Французский технологический сайт Cowcotland, отмечающий свое 20-летие, посетил штаб-квартиру Cooler Master в Тайбэе и получил возможность ознакомиться с различными новинками в области компьютерных технологий.

В ходе визита были представлены новые модели PSU серии X-Silent от Cooler Master, включая бесшумные и пассивные дизайны.

Особенностью 1100-ваттного PSU является наличие огромных радиаторов и тепловых трубок, что позволяет ему эффективно рассеивать тепло без использования вентилятора. Задняя часть корпуса аппарата выполнена из массивного алюминиевого блока, через который проходят многочисленные тепловые трубки.

Кроме того, Cooler Master также готовит к выпуску полупассивные PSU в рамках той же серии X-Silent. Например, модель X-Silent 1300 оснащена тихим вентилятором, расположенным сверху устройства, чтобы подчеркнуть ее полупассивный дизайн.