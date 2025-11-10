Блок питания ноутбука MSI Stealth 18 HX нагревается до 70 °C при нагрузке в играх

По данным Notebookcheck, адаптер мощностью 280 Вт при длительной игровой нагрузке нагревается почти до 70 °C, что более чем на 20 градусов выше среднего уровня для подобных устройств.

Для сравнения, адаптеры Lenovo Legion 7 16 и Alienware 16X Aurora достигают температуры 48 °C и 46 °C соответственно, а даже мощный 330-ваттный блок Razer Blade 18 нагревается лишь до 47 °C.

Причина — компактный корпус адаптера (16,5 × 7,5 × 2,5 см) и высокая нагрузка: во время игр ноутбук стабильно потребляет более 270 Вт, постоянно приближаясь к пределу мощности блока.

Хотя такие показатели не считаются опасными, специалисты рекомендуют не размещать адаптер рядом с кабелями и легко воспламеняемыми предметами, чтобы избежать перегрева и повреждения проводов.