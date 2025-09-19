«Блокнот» в Windows 11 получил встроенный ИИ без интернета и подписки

«Блокнот» в Windows 11 получил встроенный ИИ без интернета и подпискиНеожиданный поворот
Главное новшество — обработка теперь выполняется локально, на компьютере, а не в облаке. Ранее использование подобных возможностей требовало подключения к интернету, подписки Microsoft 365 и входа в учетную запись.
Теперь же всё это не нужно: достаточно иметь устройство категории Copilot+ PC, оснащённое нейропроцессором (NPU). Пользователи таких ПК смогут работать с ИИ даже в офлайне.
При этом для владельцев подписки останется возможность переключаться между локальной и облачной генерацией в зависимости от задачи.
За последние месяцы «Блокнот» заметно эволюционировал: получил поддержку форматирования текста, вкладки, проверку орфографии и другие улучшения.
Теперь встроенный искусственный интеллект делает его ещё более функциональным инструментом, выходящим далеко за рамки простого редактора.
Обновление уже доступно инсайдерам Windows в каналах Canary и Dev и в ближайшие недели станет общедоступным.