«Блокнот» в Windows 11 получил встроенный ИИ без интернета и подписки

Главное новшество — обработка теперь выполняется локально, на компьютере, а не в облаке. Ранее использование подобных возможностей требовало подключения к интернету, подписки Microsoft 365 и входа в учетную запись.

Теперь же всё это не нужно: достаточно иметь устройство категории Copilot+ PC, оснащённое нейропроцессором (NPU). Пользователи таких ПК смогут работать с ИИ даже в офлайне.

При этом для владельцев подписки останется возможность переключаться между локальной и облачной генерацией в зависимости от задачи.