«Блокнот» в Windows 11 получил встроенный ИИ без интернета и подписки

Microsoft выпустила крупное обновление приложения «Блокнот» в Windows 11, добавив в него функции генерации, переписывания и суммаризации текста с помощью встроенных ИИ-моделей.
Главное новшество — обработка теперь выполняется локально, на компьютере, а не в облаке. Ранее использование подобных возможностей требовало подключения к интернету, подписки Microsoft 365 и входа в учетную запись.

Теперь же всё это не нужно: достаточно иметь устройство категории Copilot+ PC, оснащённое нейропроцессором (NPU). Пользователи таких ПК смогут работать с ИИ даже в офлайне.

При этом для владельцев подписки останется возможность переключаться между локальной и облачной генерацией в зависимости от задачи.

За последние месяцы «Блокнот» заметно эволюционировал: получил поддержку форматирования текста, вкладки, проверку орфографии и другие улучшения.

Теперь встроенный искусственный интеллект делает его ещё более функциональным инструментом, выходящим далеко за рамки простого редактора.

Обновление уже доступно инсайдерам Windows в каналах Canary и Dev и в ближайшие недели станет общедоступным.