Более 60% компаний в РФ взламывают... из-за пользователей, работающих под учёткой администратора

Для 13% крупных и мелких компаний, а также 11% госструктур самым распространённым видом угроз является скачивание запрещённого контента.

Ещё серьёзная проблема безопасности заключается в обходе привилегированными пользователями в личных целях политик безопасности. С этим сталкиваются 19% крупных и 18% небольших компаний, а также 21% госструктур.

Более 50% компаний опасаются роста числа обезличенных и неуправляемых учётных записей администратора и отсутствия видимости всех привилегированных пользователей. По мнению респондентов, это самая важная проблема в защите от угроз неправомочно использующегося привилегированного доступа.

При этом речь по большей части идёт о привилегированных удалённых сотрудниках, а не офисных. В 80% случаев сложнее установить, произошла компрометация учётных данных, и проистекающих из этого последствий, по вине удалённого привилегированного пользователя или офисного.