Более дешёвые и старые модели видеокарт NVIDIA RTX 20XX получили эксклюзивную функцию от RTX 30XX и 40XX

Она была обновлена до версии 1.5, и теперь поддерживает видеокарты серии RTX 20XX. Ранее эта функция была доступна только для моделей серии RTX 30XX и 40XX.

Основное нововведение — улучшенное преображение картинки. Современная модель ИИ теперь более точно отделяет артефакты низкого разрешения от мелких деталей, делая изображение качественнее.

Кроме того, новая версия VSR может улучшать качество видео без изменения его разрешения, что раньше было невозможно. Это особенно актуально, если пользователь просматривает видео, которое уже было обработано сторонними сервисами.

Для того чтобы воспользоваться обновлённой функцией на видеокартах RTX 20XX, пользователи должны обновить драйверы до последней версии.