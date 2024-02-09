Больше половины ПК будут оснащаться комплектующими для работы с ИИ уже в 2027 году

Это представляет собой значительный рост по сравнению с текущим годом, когда ожидается достижение отметки в 50 млн единиц.

Такой прогноз основан на данных от IDC, которые указывают на быстрое распространение нейронных процессорных блоков (NPU) в потребительских устройствах.

NPU разработаны специально для эффективного выполнения задач ИИ, в отличие от традиционных CPU и GPU, которые не оптимизированы для таких задач и могут влиять на общую производительность системы и быстрее разряжать батарею.

Существуют три класса ПК с ИИ, включая устройства с NPU, обеспечивающими производительность до 40 TOPS, которые обычно активируют функции ИИ в приложениях, и следующее поколение ИИ-ПК с производительностью NPU от 40 до 60 TOPS, использующих операционную систему, ориентированную на ИИ, для активации возможностей ИИ на системном уровне.

К 2027 году ожидается, что поставки следующего поколения ИИ ПК будут в два раза превышать поставки устройств с оборудованием, поддерживающим ИИ.