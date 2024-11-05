Больше половины пользователей Steam перешли на Windows 11

Опубликовано 05 ноября 2024, 08:421 мин.
Больше половины пользователей Steam перешли на Windows 11Отрыв от «десятки» заметный
Согласно последним данным от Valve, более половины пользователей Steam теперь используют Windows 11.
Доля этой операционной системы увеличилась на 4.28% и достигла 51.97% от общего числа игроков. В то же время, Windows 10 потеряла 2.7% аудитории, снизившись до 45.95%.
В сегменте видеокарт лидирует NVIDIA GeForce RTX 3060, которую выбрали 7.24% геймеров. Что касается разрешения экранов, 57.32% пользователей предпочитают мониторы с разрешением 1920 × 1080 пикселей.
По языковым предпочтениям, английский занимает первое место с 39%, за ним следует китайский с 35.57%, а русский — на третьем месте с 10.45%.
Эти данные отражают текущие тенденции среди пользователей Steam и могут быть полезны разработчикам для оптимизации своих продуктов под предпочтения аудитории.