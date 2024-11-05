Больше половины пользователей Steam перешли на Windows 11

Доля этой операционной системы увеличилась на 4.28% и достигла 51.97% от общего числа игроков. В то же время, Windows 10 потеряла 2.7% аудитории, снизившись до 45.95%.

В сегменте видеокарт лидирует NVIDIA GeForce RTX 3060, которую выбрали 7.24% геймеров. Что касается разрешения экранов, 57.32% пользователей предпочитают мониторы с разрешением 1920 × 1080 пикселей.