Браузер Microsoft Edge начал помечать установочник Google Chrome как «вредоносный файл»

Встроенная система безопасности Edge предлагает удалить файл ChromeSetup.exe и попробовать использовать Edge, подталкивая пользователей к этому с помощью множества всплывающих сообщений.

По данным ресурса Windows Latest, браузер Microsoft Edge версии 116 ошибочно помечает файл ChromeSetup.exe как вредоносный. Эта проблема обнаружена не у всех пользователей. В тестах ошибку удалось воспроизвести только на одной из пяти установок Microsoft Edge 116.