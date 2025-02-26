Браузер Microsoft Edge наконец-то научится «есть» меньше оперативной памяти

Теперь пользователи смогут вручную задать, сколько ОЗУ может использовать браузер — от 1 до 32 ГБ.

Функция позволяет настроить ограничение памяти постоянно или только во время игр. Это должно помочь освободить ресурсы для других задач, например, для повышения производительности в игровых проектах.

Однако при слишком жестком лимите возможны замедления работы браузера и частые перезагрузки вкладок.