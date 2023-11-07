Бренд игровых ноутбуков Alienware создал 5-метровую клавиатуру и гигантскую мышь для работы с ней

Создание этих уникальных аксессуаров заняло у специалистов Alienware всего три дня, большинство компонентов были напечатаны на 3D-принтере.

Особенностью клавиш стал механический переключатель Cherry MX с увеличенным до 10 см ходом и дополнительными компонентами для обеспечения необходимой отзывчивости.