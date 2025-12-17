Будьте осторожны: мошенники начали продавать устаревшую DDR1- и DDR2-память под видом DDR5

Об этом рассказал читатель VideoCardz по имени BravoNorris. Он приобрел четыре комплекта XPG Caster DDR5-6000 (2 × 16 ГБ) на Amazon Spain.

Три набора выглядели и работали нормально, но при вскрытии четвертого внутри оказались старые модули памяти с наклейками, имитирующими радиаторы DDR5.

Для веса в упаковку также положили металлическую пластину. Снаружи коробка была запаяна и не вызывала подозрений.

Скорее всего, речь идет о возвратном мошенничестве: кто-то подменил содержимое, запечатал коробку и вернул товар, после чего он был продан как новый.

Покупатель уже подал запрос на возврат, но решение Amazon пока неизвестно. Эксперты советуют записывать распаковку дорогих комплектующих на видео и внимательно проверять содержимое сразу после покупки.