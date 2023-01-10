Будут ли хакеры чаще атаковать российские сайты весной 2023 года

Такой прогноз основан на тенденциях в сфере кибербезопасности. К примеру, 2022 год стал рекордным по количеству мощных DDoS-атак. В количественном отношении в течение года их было зафиксировано 1,2 млн, в процентном соотношении — на 700% больше, чем в 2021 году.

А число кибератак мощностью более 100 Гбит/с выросло более чем на 600% по сравнению с 2021 годом. Эксперты объясняют такой размах хакерской активности нехваткой квалифицированных IT-специалистов. При этом спрос на таких сотрудников продолжит неуклонно расти.

При этом время DDoS-атак по длительности перейдёт от минут и часов до недель.

Как отметил руководитель направления защиты на уровне приложений DDoS-Guard Дмитрия Никонов, уровень хакерских атак перейдёт «от количества к качеству». А жертвами хакеров, вероятно, станут ключевые сервисы, которыми пользуется большое число организаций, например, платформы для видеоконференций.