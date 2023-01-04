Быстрее RTX 3090 Ti и всего за 799 долларов — NVIDIA анонсировала долгожданный RTX 4070 Ti

Быстрее RTX 3090 Ti и всего за 799 долларов — NVIDIA анонсировала долгожданный RTX 4070 TiНа прилавках она появится уже со дня на день
NVIDIA представила новую видеокарту в линейке Ada Lovelace — RTX 4070 Ti.
Фото: NVIDIA
Новинка, по сути, является переименованной 12-ГБ версией RTX 4080, которая была «снята с производства» компанией из-за жалоб на брендинг и позиционирование.
Модель RTX 4070 Ti имеет 12 ГБ памяти GDDR6X на 192-битной шине памяти и 7680 ядер CUDA, а её энергопотребление составляет 285 Вт. При этом сообщается, что среднее энергопотребление во время игры скорее ближе к 226 Вт.
NVIDIA
Видеокарта поддерживает DLSS 3 и кодирование для видеокодека AV1. Она предназначена для игр с разрешением 1440p, но может также хорошо работать в 4K-играх с включенным DLSS. В самой компании заявляют, что RTX 4070 Ti быстрее RTX 3090 Ti.
Старт продаж адаптера намечен на 5 января по цене от 799 долларов.