Быстрее RTX 3090 Ti и всего за 799 долларов — NVIDIA анонсировала долгожданный RTX 4070 Ti

Новинка, по сути, является переименованной 12-ГБ версией RTX 4080, которая была «снята с производства» компанией из-за жалоб на брендинг и позиционирование.

Модель RTX 4070 Ti имеет 12 ГБ памяти GDDR6X на 192-битной шине памяти и 7680 ядер CUDA, а её энергопотребление составляет 285 Вт. При этом сообщается, что среднее энергопотребление во время игры скорее ближе к 226 Вт.