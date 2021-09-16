Быстрый и надёжный SSD Samsung 980 1 ТБ распродают по минимальной цене

SSD Samsung 980 емкостью 1ТБ — это быстрый и качественный накопитель для домашнего использования с поддержкой NVMe интерфейса и шины PCIe 3.0. Хороший выбор для всех, кто хотел бы заменить медленный накопитель или получить большой объем памяти.

Конструкция без DRAM обеспечивает скорость последовательного чтения / записи до 3500 / 3000 МБ/с, что в 6.2 раза превышает скорость твердотельных накопителей с интерфейсом SATA. Кроме того, в списке преимуществ фирменное ПО Samsung Magician для настройки и оптимизации работы накопителя, эффективная система теплоотведения и 5 лет ограниченной гарантии или 600 Терабайт по записи.

Цена этого накопителя в официальном магазине Samsung составляет 11 990 рублей, самое выгодное предложение Яндекс.Маркета — 10 363 рубля. А на сайте Computer Universe купить SSD Samsung 980 в течение ограниченного времени можно со скидкой 43% — всего лишь за 6495 рублей.