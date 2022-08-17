Бюджетную видеокарту Intel Arc A380 начали впервые продавать за пределами Китая

Сегодня в 05:27
1 мин.
Бюджетную видеокарту Intel Arc A380 начали впервые продавать за пределами КитаяПо достаточно приятной цене
В линейке видеокарт Intel есть несколько моделей. В том числе и бюджетная Intel Arc A380.
Ускоритель долгое время продавался исключительно в Китае, что делало его достаточно труднодоступным для большинства пользователей. Но вот, наконец-то, видеокарта появилась в продаже и за пределами Поднебесной — в США.
Стоимость модели в Соединённых Штатах составляет 140 долларов. И это достаточно неплохой ценник, учитывая, что за Radeon RX 6400 в стране просят около 150 долларов. И это за модель, которая производительнее Arc A380 всего на 5–10%.
Стоит, правда, отметить, что решение от AMD имеет заметное преимущество на фоне варианта от Intel — оно не испытывает проблем с драйверами. Но здесь уже каждый выбирает сам, что ему ближе.