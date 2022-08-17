Бюджетную видеокарту Intel Arc A380 начали впервые продавать за пределами Китая

Ускоритель долгое время продавался исключительно в Китае, что делало его достаточно труднодоступным для большинства пользователей. Но вот, наконец-то, видеокарта появилась в продаже и за пределами Поднебесной — в США.

Стоимость модели в Соединённых Штатах составляет 140 долларов. И это достаточно неплохой ценник, учитывая, что за Radeon RX 6400 в стране просят около 150 долларов. И это за модель, которая производительнее Arc A380 всего на 5–10%.