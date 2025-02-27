Бывший дизайнер Apple Джонни Айв вспомнил о разработке iMac, спасшем компанию

Во время возвращения Джобса в Apple в конце 90-х годов финансовое положение компании «было плачевным и даже потребовало инвестиций» в размере $150 млн от конкурента — Microsoft. По словам Айва, Джобс видел решение проблемы в разработке персонального компьютера.

В связи с предложениями Айва и его видением выхода из ситуации Джобс предложил дизайнеру создать компьютер, который понравится рядовому пользователю. С первой же встречи они начали работать над тем, что впоследствии стало iMac.

Успех моноблока не только помог Apple выжить и не стать банкротом, но и проложил путь к созданию таких «революционных» продуктов, как iPhone и iPad. Айв получил от Джобса «невыполнимую задачу» по разработке удобного для пользователя компьютера, что привело к созданию полупрозрачного корпуса, ярких цветов и ручки для переноски, отклонившись от серьёзности, обычно ассоциировавшейся с компьютерами в то время.