Бывший глава Intel предсказал взрыв «ИИ-пузыря» прорывом в квантовых вычислениях

По словам Гелсингера, «власть кубитов» может привести к вытеснению графических процессоров (GPU) к концу десятилетия. Эксперт предсказал, что широкое внедрение квантовых технологий произойдёт гораздо быстрее, чем ожидали эксперты.

Гелсингер назвал квантовые вычисления важнейшим элементом наряду с классическими вычислениями и искусственным интеллектом. Он предположил, что массовое внедрение квантовых систем может произойти в течение ближайших двух лет, что резко контрастирует с оценкой Дженсена Хуанга, главы Nvidia, рассчитанной примерно на 20 лет. По мнению Гелсингера, сектор ИИ будет продолжать расширяться ещё несколько лет, прежде чем произойдёт фундаментальный сдвиг в связи с прорывами в области квантовых технологий.

Он также выразил уверенность в том, что доминирование графических процессоров, которые в настоящее время являются основой ИИ-инфраструктуры, к концу текущего десятилетия уменьшится, поскольку их постепенно заменят квантовые системы.