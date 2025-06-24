Цена NVIDIA RTX 5090 рухнула ниже рекомендованной, но пока лишь в Германии

Согласно данным ComputerBase, на сайте Mindfactory модель MSI Ventus 3X OC доступна за €1999. Это заводской разгон, а не стандартная версия Founders Edition, рекомендованная по цене €2229.

Снижение началось лишь в апреле, когда карты ещё стоили более €3000. Пока предложение от Mindfactory остаётся исключением — ближайшие цены у конкурентов стартуют от €2150 и доходят до €2399, что выше MSRP от NVIDIA.