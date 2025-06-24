Цена NVIDIA RTX 5090 рухнула ниже рекомендованной, но пока лишь в Германии

Опубликовано 24 июня 2025, 07:011 мин.
Цена NVIDIA RTX 5090 рухнула ниже рекомендованной, но пока лишь в ГерманииТенденция на лицо
В Германии впервые зафиксировали продажу видеокарты RTX 5090 по цене ниже рекомендованной.
Согласно данным ComputerBase, на сайте Mindfactory модель MSI Ventus 3X OC доступна за €1999. Это заводской разгон, а не стандартная версия Founders Edition, рекомендованная по цене €2229.
Снижение началось лишь в апреле, когда карты ещё стоили более €3000. Пока предложение от Mindfactory остаётся исключением — ближайшие цены у конкурентов стартуют от €2150 и доходят до €2399, что выше MSRP от NVIDIA.
При этом Mindfactory не осуществляет международную доставку.
Хотя это не значит, что RTX 5090 внезапно стала доступной, тренд на снижение цен очевиден. Особенно примечательно, что речь идёт не о обычной версии, а об ускоренной модели.