Цена «середнячка» Nvidia GeForce RTX 4060 упала ниже рекомендованной

Пользователи не прониклись желанием покупать GeForce RTX 4060 в силу не самого большого отличия от предыдущего графического процессора RTX 3060, включая не самые впечатляющие 8 ГБ видеопамяти. При том что карта поддерживает трассировку лучей и масштабирование DLSS 3 с генерацией кадров, что обеспечивает низкое энергопотребление.

И теперь в США цена на RTX 4060 стартует от $279 и вряд ли уже снизится, хотя и это достаточно дорого по сравнению с европейским рынком: в Штатах указанная выше цена — без учёта налогов, тогда как в ЕС — 287 евро, учитывая налоги.

Возможно, данная ситуация обострит конкуренцию между американским и европейским рынками. Так или иначе, но Nvidia, похоже, пошла на коррекцию цены, чтобы привлечь покупателей, потому что RTX 4060 на сегодняшний день — самый бюджетный вариант из серии RTX 40.