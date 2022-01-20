Центробанк начал подготовку к полному запрету криптовалют в России

Регулятор выступил с предложением полного запрета криптовалют, майнинга, любых операций с цифровыми валютами и вложения банков в разветвите этой сферы. Также Центробанк предлагает ввести систему наказаний за нарушение российскими физическими и юрлицами за проведение криптовалютных платежей.

Такие меры регулятор намерен принять в связи с тем, что в использовании криптовалюты прослеживаются признаки финансовой пирамиды. Рост цен «крипты» поддерживается спросом новых участников рынка. Частные инвесторы рискуют потерять деньги как из-за падения цен, так и в силу действий мошенников и хакерских атак, а возможности правовой защиты в таких случаях ограничены.