Центробанк проверит безопасность кредитных организаций и попробует их взломать

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Центробанк проверит безопасность кредитных организаций и попробует их взломатьБудут проведены киберучения
Центральный банк России в очередной раз проведёт специальные киберучения для проверки защищённости отечественных кредитных организаций. Проверять будут российское банковское ПО.
Учения будут проведены до конца текущего года, что именно будут проверять, не уточняется. Если отталкиваться от логики киберучений 2021 года, сценарии проверки могут быть следующими.
Центробанк сообщит о негативном сценарии, разворачивающимся в инфраструктуре банков, организации запустят свои защитные системы, Центробанк будет отслеживать эффективность защиты и качество работы в целом. После будут проведены итоги и предложены решения.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей КадуковТеги: