Центробанк проверит безопасность кредитных организаций и попробует их взломать

Учения будут проведены до конца текущего года, что именно будут проверять, не уточняется. Если отталкиваться от логики киберучений 2021 года, сценарии проверки могут быть следующими.

Центробанк сообщит о негативном сценарии, разворачивающимся в инфраструктуре банков, организации запустят свои защитные системы, Центробанк будет отслеживать эффективность защиты и качество работы в целом. После будут проведены итоги и предложены решения.