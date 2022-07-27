Компьютеры
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Центробанк проверит безопасность кредитных организаций и попробует их взломать

Будут проведены киберучения
Центральный банк России в очередной раз проведёт специальные киберучения для проверки защищённости отечественных кредитных организаций. Проверять будут российское банковское ПО.
Центробанк проверит безопасность кредитных организаций и попробует их взломать

Учения будут проведены до конца текущего года, что именно будут проверять, не уточняется. Если отталкиваться от логики киберучений 2021 года, сценарии проверки могут быть следующими.

Центробанк сообщит о негативном сценарии, разворачивающимся в инфраструктуре банков, организации запустят свои защитные системы, Центробанк будет отслеживать эффективность защиты и качество работы в целом. После будут проведены итоги и предложены решения.

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