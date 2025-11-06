Цены на DDR5 достигли исторического максимума — модули подорожали вдвое

По данным PCPartPicker и Wccftech, 32-гигабайтные комплекты DDR5-5600, которые летом стоили около $100, теперь продаются за $200–250, а модели DDR5-6000 — уже свыше $400.

Причина — резкий рост спроса со стороны ИИ-индустрии. Производственные мощности крупнейших поставщиков, включая Samsung, SK hynix и Micron, перераспределены под заказы для дата-центров и производителей HBM-памяти.

В результате рынок столкнулся с серьёзным дефицитом потребительских модулей. По оценкам аналитиков, удорожание затронуло и DDR4, но именно DDR5 страдает сильнее всего.

Эксперты предупреждают, что цены продолжат расти до начала 2026 года, а также могут потянуть вверх стоимость ПК и ноутбуков в рождественский сезон.