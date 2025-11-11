Цены на NAND-память выросли вдвое, а дефицит сохранится как минимум до конца 2026 года

Гендиректор Phison Кхейн-Сен Пу сообщил, что цена на распространённые TLC-чипы объёмом 1 Тбит увеличилась с $4,8 до $10,7 всего за шесть месяцев.

Подорожали и MLC-чипы, хотя они уже реже используются. Резкий рост пришёлся на октябрь, а дефицит, по прогнозам, сохранится как минимум до конца следующего года.

Причина — взрывной спрос со стороны центров обработки данных и производителей ИИ-систем, которым требуются не только GPU и CPU, но и большие объёмы SSD, DRAM и HDD.

Phison, один из крупнейших поставщиков контроллеров для SSD, оказался в выигрыше: в III квартале 2025 года её выручка выросла на 30%, а в октябре — почти на 90%.

Компания заранее увеличила собственные запасы NAND-памяти, однако большинство производителей уже сообщили, что их квоты на 2026 год распроданы полностью.