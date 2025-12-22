Цены на ПК резко вырастут еще сильнее во II половине 2026-го

Опубликовано 22 декабря 2025, 07:431 мин.
Цены на ПК резко вырастут еще сильнее во II половине 2026-гоСамостоятельная сборка станет сильно накладной
Цены на ПК и комплектующие могут вырасти еще сильнее во II половине 2026 года.
Об этом говорится в прогнозе аналитической компании IDC. Она ожидает масштабную волну подорожаний по всей цепочке поставок.
Ключевая причина — продолжающийся «памятный суперцикл». Цены на DRAM уже резко выросли, а вслед за ними дорожают видеокарты и другие компоненты.
По данным IDC, крупнейшие производители ПК — Lenovo, Dell, HP, Acer и Asus — уже предупреждают партнеров о повышении цен на 15–20% и пересмотре контрактов во II полугодии 2026 года.
На фоне этого, IDC прогнозирует падение мировых поставок ПК на 4,9% в 2026 году, а при ухудшении ситуации — еще сильнее.
Аналитики также считают, что крупные OEM-компании укрепят позиции за счет готовых сборок, тогда как самостоятельная сборка ПК станет заметно дороже.