Цены на ПК резко вырастут еще сильнее во II половине 2026-го

Об этом говорится в прогнозе аналитической компании IDC. Она ожидает масштабную волну подорожаний по всей цепочке поставок.

Ключевая причина — продолжающийся «памятный суперцикл». Цены на DRAM уже резко выросли, а вслед за ними дорожают видеокарты и другие компоненты.

По данным IDC, крупнейшие производители ПК — Lenovo, Dell, HP, Acer и Asus — уже предупреждают партнеров о повышении цен на 15–20% и пересмотре контрактов во II полугодии 2026 года.