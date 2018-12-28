Цены на видеокарты AMD и NVIDIA снизились до годового минимума

Цены на видеокарты AMD и NVIDIA снизились на таких онлайн-площадках, как Newegg, Amazon и eBay до годового минимума. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, такое падение говорит о замедлении в игровом бизнесе.

Кроме того, ослабление также может быть связано с охлаждением интереса пользователей к области добычи криптовалюты. Видеокарты перестали скупаться в больших масштабах для майнинговых ферм и начали дешеветь.

Для примера, цена на видеокарту AMD среднего уровня RX 580 за месяц подешевела на Amazon с 299-249 долларов до 189 долларов. NVIDIA GeForce GTX 1060 подешевела за месяц с 300 до 200 долларов. Цена на высококлассную видеокарту NVIDIA GTX 1070 постепенно снижается с февраля. На пике стоимости в январе-феврале цена на такие видеокарты могла достигать 400-500 долларов.