Цены на видеокарты рухнули по всему миру из-за снижения стоимости Bitcoin

Реакция рынка видеокарт не заставила себя ждать. Это стало известно из свежего анализа средних цен самых покупаемых моделей в Европе и США, проведённых аналитиками.

Оказалось, что с начала текущего лета NVIDIA RTX 3080 упала в цене с 900 до 650 долларов. При этом набор из шести таких устройств обойдётся в среднем в 2500 долларов. Вариант модели с официальной гарантией из магазина можно приобрести за 770 долларов.

Подобная история наблюдается и в России. Так, NVIDIA RTX 3060 можно приобрести в офлайн-магазинах за 50 тыс рублей. В интернете же попадаются объявления и с ценником ниже 40 тыс рублей.